След разследване Световният икономически форум оправда основателя си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световният икономически форум (WEF) оправда основателя си Клаус Шваб след проведено разследване по обвинения за нередности. В същото време, организацията обяви, че Лари Финк – ръководител на инвестиционния гигант BlackRock, и Андре Хофман – заместник-председател на фармацевтичната компания Roche, ще поемат временното председателство на борда, съобщава "Файненшъл таймс", цитиран от БНР.

Бордът на WEF заяви, че вътрешно разследване не е открило доказателства за "съществени нарушения" от страна на Шваб след твърдения, повдигнати в "писмо на разобличител".

През април Шваб се оттегли от управителния съвет на организацията, която стои зад ежегодния форум на политически и бизнес лидери в швейцарския зимен курорт Давос.

В изявление на организацията се казва, че разследването не е открило никакви нарушения от страна на Хилде Шваб, съпруга и бивша асистентка на Клаус Шваб.

"Няма и доказателства за неправомерни действия от страна на Хилде Шваб (съпругата на Класу Шваб), която подкрепя Форума повече от пет десетилетия без никакво възнаграждение. Незначителните нередности, произтичащи от размити граници между личния принос и дейността на Форума, отразяват дълбока ангажираност, а не намерение за неправомерно поведение", заявиха от WEF.

Бордът отбеляза, че е работил за "разглеждане на всички проблеми, установени по време на разследването, включително укрепване на управлението като цяло".