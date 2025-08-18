Военен съд в Нова Зеландия призна войник за виновен за шпионаж в полза на чужда държава

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военен съд в Нова Зеландия призна днес войник за виновен в опит за шпионаж, след като той каза пред съда, че се е опитал да изпрати на други страни подробна информация за военни бази, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Военният съд обаче не позволи самоличността на осъдения или името на държавата, за които е работил, да бъдат оповестени по съображения, свързани с разследването.

Това е първият човек в Нова Зеландия, осъден по подобни обвинения, и само вторият, който е бил съден, след оправдаването на държавен служител през 1975 г., отбелязва АФП.

Войникът е признал също, че е получил достъп до компютърна система с нечестни намерения.

Осъденият попадна в полезрението на властите, докато те разследваха крайнодесни движения след нападенията в Крайсчърч, при които през март 2019 г. бяха убити 51 души.

Войникът е пазил копия от видеоклиповете от стрелбата, както и документ, написан от стрелеца Брентън Тарант.

Новозелендското правителство разкри, че той е "се е свързал с трета страна, давайки да се разбере, че е войник, който иска да дезертира", става ясно от изложението на прокуратурата.

Той е твърдял, че може да осигури "карти и снимки и е възможно да вкара тайно устройство в щаба на армията".

След срещата с представител на третата страна, войникът наистина е осигурил карти и снимки на няколко военни бази и е дал писмо, в което излага уязвимостите на една от тях.

Той е осигурил и достъп до кодове и информация, позволяваща неразрешен достъп до военновъздушна база.

По време на претърсвания в дома му са открити и боеприпаси.