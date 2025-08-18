ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доставките на руски петрол за Унгария са спрени сл...

Времето София 29° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21127098 www.24chasa.bg

Двама пожарникари загинаха, борейки се с пламъците в Испания и Португалия

1108
Пожар Снимка: Pixabay

Пожарникар загина в Северозападна Испания, борейки се с огнения ад. За това информира Франс прес, като се позова на властите в автономна област Кастилия и Леон.

Броят на жертвите на пожарите, които бушуват в страната вече повече от седмица, достигна четирима.

Местните власти уточниха в публикация в социалните мрежи, че смъртта на огнебореца е настъпила след преобръщане на превозно средство, транспортиращо вода за гасене на пожарите.

Инцидентът е станал, когато конвой от превозни средства се е придвижвал по стръмен горски път.

"По неустановени причини превозното средство се е приближило до насипа, преобърнало се е и е паднало по стръмния склон", добавиха местните власти.

Над 7000 хектара площ изгоряха в Испания през последните дни, а територията, засегната от пожари в страната от началото на годината е 157 000 хектара, става ясно от Европейската информационна система за горски пожари.

На фона на опустошенията, вчера испанският премиер Педро Санчес обяви "национален пакт в лицето на извънредната ситуация с климата", съобщава АФП.

Междувременно Португалия също информира днес за един загинал в борбата с пламъците пожарникар. С това жертвите на пожарите в страната станаха две, предаде БТА.

Той също е загинал при "пътен инцидент", докато е изпълнявал служебните си задължения", съобщи португалският президент Марсело Ребело де Соуза и уточни, че още двама огнеборци са били тежко ранени.

Пожар Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)