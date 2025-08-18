Автобус се преобърна на магистрала в Турция, загинаха трима, 20 са ранени

Пътнически автобус се преобърна на магистрала Северна Мармара в Турция. В катастрофата са загинали трима, а 20 са ранени. Това съобщиха от областната управа на Истанбул, цитирана от информационната агенция "Демирйорен хабер ажансъ" и БТА.
Автобусът е пътувал по редовен маршрут от град Токат за Одрин. Преобърнал се е в отсечката Санджактепе край гишетата на входа за Истанбул.
Катастрофата се е случила в около 6:30 часа сутринта.
Ранените са настанени в болница.
В автобуса са пътували 35 души. Катастрофата е станала на остър завой, който шофьорът не могъл да вземе и автобусът се е преобърнал.
Магистралата е била отцепена за движение в сутрешните часове в посока към Одрин, но към момента движението вече е възстановено.
Не се съобщават данни за самоличността на пострадалите граждани.
Започнало е разследване за причините на катастрофата.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs devrildi— Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) August 18, 2025
İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3'ü hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandıhttps://t.co/QNSc4asOGw