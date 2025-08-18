Китай: Очакваме трайно и приемливо за всички страни решение на войната в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай очаква всички страни, имащи отношение към украинската криза, да участват в мирни преговори, за да бъде осигурено трайно споразумение, прието от всички страни. Това заяви говорителката на китайското Външно министерство Мао Нин, цитирана от Ройтерс и БТА.

"Надяваме се, че всички страни и действащи лица ще участват в мирни преговори своевременно и възможно най-скоро ще постигнат справедливо, трайно, обвързващо и приемливо за всички страни мирно споразумение", каза тя на пресконференция.

Европейски лидери ще се присъединят към украинския президент Володимир Зеленски за преговори с американския му колега Доналд Тръмп във Вашингтон днес - три дни след срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска в петък.

В коментар за срещата Тръмп-Путин, Мао Нин каза, че Пекин подкрепя всички усилия за мирно решаване на украинската криза. Тя добави, че китайските власти ще помогнат за това със собствени методи.

"Продължаваме по свой начин да убеждаваме страните за необходимостта от преговори", заяви Мао в отговор на въпрос готов ли е Китай да гарантира сигурността на Украйна, ако бъде постигнато споразумение за спиране на огъня.

Китай "приветства поддържането на контакт между Русия и САЩ, подобряването на техните взаимоотношения и допринасянето за политическо решение на украинската криза", добави тя.