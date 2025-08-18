ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доставките на руски петрол за Унгария са спрени сл...

Времето София 29° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21127221 www.24chasa.bg

17 са ранени при ракетна атака над украинския град Запорожие (Видео)

1096
Ракетна атака Снимка: pixabay

Седемнадесет души са пострадали заради ракетна атака по украинския град Запорожие. Това съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в социалните мрежи, цитиран от БТА.

На мястото на ударите продължава спасителната операция и ликвидирането на последиците от атаката, информира той.

Взривната вълна и отломките са повредили жилищни сгради, предприятия, търговски помещения и частично са разрушили автобусни спирки, казва се още в съобщението на Фьодоров.

"Руснаците нанесоха удари по Запорожие. Опитват се да поразят прецизно критичната инфраструктура на града", коментира той.

Ракетната атака по Запорожие започна в 08.58 часа и продължи до отбой на тревогата в 09.29 часа.

Според последното преброяване в Украйна от 2001 г., в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента те са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.

Ракетна атака Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)