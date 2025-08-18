17 са ранени при ракетна атака над украинския град Запорожие (Видео)

Седемнадесет души са пострадали заради ракетна атака по украинския град Запорожие. Това съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в социалните мрежи, цитиран от БТА.
На мястото на ударите продължава спасителната операция и ликвидирането на последиците от атаката, информира той.
Взривната вълна и отломките са повредили жилищни сгради, предприятия, търговски помещения и частично са разрушили автобусни спирки, казва се още в съобщението на Фьодоров.
"Руснаците нанесоха удари по Запорожие. Опитват се да поразят прецизно критичната инфраструктура на града", коментира той.
Ракетната атака по Запорожие започна в 08.58 часа и продължи до отбой на тревогата в 09.29 часа.
Според последното преброяване в Украйна от 2001 г., в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента те са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.
