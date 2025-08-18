ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърците се сърдят – ние и румънците надухме цените...

КМГ: Китай публикува "Доклад за нарушенията на правата на човека в САЩ през 2024 г."

На 17 август Пресслужбата на Държавния съвет публикува „Доклад за нарушенията на правата на човека в САЩ през 2024 г.", съобщава КМГ. В него се посочва, че правата на човека в Съединените щати са станали жертва на сговор между властта и капитала, като се описват като „реквизит в политическото шоу" и „чипове в казиното на властта". Тези практики противоречат на основните ценности и съществените изисквания на правата на човека.

Основните раздели на доклада включват теми като „Американската демокрация: Карнавал на властови игри" и „Уязвими групи: Безпомощността на жените и децата".

Документът подчертава, че расовата дискриминация е широко разпространена, а съдебната система е създала верига от расови неравенства. Етническите малцинства продължават да страдат от значителна дискриминация и изключване в различни аспекти на живота и работата.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

