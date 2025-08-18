ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доставките на руски петрол за Унгария са спрени сл...

КМГ: ОСНП и неговият Постоянен комитет са изработили 35 закона по време на 14-ия петгодишен план

Зам.-главният секретар на Постоянния комитет на ОСНП и началник на отдела за проучвания Сун Жуей Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На днешната пресконференция на тема висококачественото изпълняване на 14-ия петгодишен план в страната бе представено развитието на социалистическата демокрация от 2021 г. насам, съобщава КМГ.

Зам.-главният секретар на Постоянния комитет на ОСНП и началник на отдела за проучвания Сун Жуей обяви, че по време на 14-ия петгодишен план работата на ОСНП е постигнала нови успехи, а системата като цяло става все по-узряла. От март 2021 г. насам ОСНП и неговият Постоянен комитет са изработили 35 закона, 62 пъти са коригирали стари разпоредби, както и са приели 34 решения и резолюции. Всичките те засягат усъвършенстването на държавното управление, като най-важните са в сферата на удовлетворяване нуждите на народа за щастлив живот и защита на националната сигурност.

Зам.-главният секретар на Постоянния комитет на ОСНП и началник на отдела за проучвания Сун Жуей Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

