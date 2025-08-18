ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доставките на руски петрол за Унгария са спрени сл...

КМГ: Синдзян откри директна въздушна карго линия за плодове и зеленчуци до Дубай

Снимка: КМГ

В събота от Урумчи, административния център на Синдзян-уйгурския автономен район, бе открита международна въздушна карго линия за превоз на плодове и зеленчуци до Дубай, Обединените арабски емирства, съобщи КМГ. Първият полет транспортира над 18 тона земеделска продукция от региона, в това число свежи пъпеши, домати, грозде и сушени ябълки.

Досега износът на плодове и зеленчуци от Синдзян за Близкия изток се осъществяваше основно по море, суша или железопътен транспорт, което водеше до по-дълго време за доставка и затруднения при запазване на свежестта. Новата директна линия съкращава времето до около шест часа, осигурявайки по-бърз достъп на продукцията до пазарите в Дубай.

Земеделските продукти от Синдзян вече достигат над 10 държави и региона, сред които Тайланд, Казахстан и Русия. Властите планират откриването и на нови въздушни маршрути за Югоизточна Азия, Япония, Република Корея и Европа.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

