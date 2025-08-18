ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доставките на руски петрол за Унгария са спрени сл...

Времето София 29° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21127438 www.24chasa.bg

165 нелегални мигранти са открити край бреговете на Южна Гърция

596
Мигранти СНИМКА: Pixabay

Общо 165 нелегални мигранти са открити край бреговете на Южна Гърция през изминалото денонощие. Те са установени при три отделни случая, съобщи АНА-МПА, цитирана от БТА.

При два случая южно от островчето Гавдос край остров Крит са намерени съответно 58 и 68 чужденци, които са пътували на плавателни съдове.

При първия случай те са били спасени от преминаващ танкер под малтийски флаг, а при втория – след операция на гръцката брегова охрана и европейската гранична служба ФРОНТЕКС.

Още 39 души в лодка са били установени на 58 морски мили южно от град Каламата на полуостров Пелопонес.

Мигранти СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)