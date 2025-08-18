"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 165 нелегални мигранти са открити край бреговете на Южна Гърция през изминалото денонощие. Те са установени при три отделни случая, съобщи АНА-МПА, цитирана от БТА.

При два случая южно от островчето Гавдос край остров Крит са намерени съответно 58 и 68 чужденци, които са пътували на плавателни съдове.

При първия случай те са били спасени от преминаващ танкер под малтийски флаг, а при втория – след операция на гръцката брегова охрана и европейската гранична служба ФРОНТЕКС.

Още 39 души в лодка са били установени на 58 морски мили южно от град Каламата на полуостров Пелопонес.