Общо 165 нелегални мигранти са открити край бреговете на Южна Гърция през изминалото денонощие. Те са установени при три отделни случая, съобщи АНА-МПА, цитирана от БТА.
При два случая южно от островчето Гавдос край остров Крит са намерени съответно 58 и 68 чужденци, които са пътували на плавателни съдове.
При първия случай те са били спасени от преминаващ танкер под малтийски флаг, а при втория – след операция на гръцката брегова охрана и европейската гранична служба ФРОНТЕКС.
Още 39 души в лодка са били установени на 58 морски мили южно от град Каламата на полуостров Пелопонес.