КМГ: Младежите и бъдещето – второто издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект (Видео)

Напоследък в Пекин се провеждат поредица от събития в рамките на втората Международна олимпиада по изкуствен интелект. Тази година в нея участват 77 отбора от 61 страни. Сред тях е и националният отбор по изкуствен интелект на България. Знаете ли, че България е инициатор и първи организатор на събитието по изкуствен интелект за гимназисти, като първото издание се проведе миналата година в Бургас. А сега, нека ви покажа как протича събитието тази година в Пекин, пише КМГ.