KMГ: Гигантските панди близнаци в Хонконг навършиха една година

Пандите близнаци Дзя Дзя и Дъ Дъ, родени в Хонконг, отпразнуваха първия си рожден ден с празник, организиран от техния дом – зоопарка Ocean Park Hong Kong, съобщи КГМ. За тях бе подготвена специална ледена торта от замразен бамбук и моркови, украсена с инициалите им и числото „1". Щом влязоха в залата, двете панди се втурнаха към тортата – момиченцето Дзя Дзя започна да похапва, докато момченцето Дъ Дъ играеше с гледачите.

Близнаците са родени от двойката Лъ Лъ и Ин Ин – втората двойка панди, подарена от централното правителство на Хонконг. Те бързо се превърнаха в туристическа атракция, като привличат все повече посетители в Ocean Park Hong Kong и вдъхновяват празнични украси по улиците и фериботите в града.

Снимка: КГМ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

