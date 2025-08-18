ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доставките на руски петрол за Унгария са спрени сл...

КГМ: Нови културни продукти на Китайската медийна група бяха представени днес

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 18 август в Пекин се състоя церемония по представянето на новата серия от културни и творчески продукти на Китайската медийна група, съобщават от групата. Този път те са творение на известната китайска майсторка Чан Шана като част от „Културното творчество на КМГ – майсторска серия".

Заместник-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на Китайската медийна група Шън Хайсюн и известната дизайнерка и художник Чан Шана лично взеха участие в мероприятието.

"Културното творчество на КМГ – майсторска серия" е стратегически проект, стартиран от КМГ, който цели да създаде нова култура, използвайки предимствата на интегрирането на комуникацията между „мисъл, изкуство и технология". Поредицата акцентира на сътрудничеството с китайски майстори в изобразителното изкуство, занаятчийството и дизайна. Тя съчетава отличната традиционна китайска култура със съвременния език на изкуството, за да генерира национални културни интелектуални активи с дълбока културна конотация и художествена стойност, подходящи за колекциониране.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

