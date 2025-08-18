Иран ще продължи преговорите с Международната агенция за атомна енергия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран ще продължи преговорите си с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), предаде Ройтерс, като се позова на иранското Министерство на външните работи.

Говорителят на Министерството Есмаил Багаи каза днес, че нов кръг от преговорите вероятно ще се състои през следващите дни.

Специалистите от МААЕ нямат достъп до ядрените обекти в Иран, откакто Израел и САЩ ги бомбардираха през юни, въпреки че ръководителят на агенцията Рафаел Гроси заяви, че проверките остават негов основен приоритет, пише БТА.

"Проведохме разговори (с МААЕ) миналата седмица. Тези разговори ще продължат и вероятно в следващите дни ще има още един кръг разговори между Иран и агенцията", каза Багаи.

Техеран обвини МААЕ, че ефективно е подготвила почвата за атаките на Израел и САЩ с доклад от 31 май, след чието публикуване Управителният съвет на МААЕ, състоящ се от 35 държави, обяви, че Иран нарушава задълженията си за неразпространение.

Ислямската република отрича подозренията на Запада, че страната тайно разработва ядрено оръжие, като заявява, че остава ангажирана с Договора за неразпространение, който задължава подписалите го страни да използват ядрената енергия за мирни цели.

"Нивото на нашите отношения (с МААЕ) се промени след събитията, които се случиха, не го отричаме. Въпреки това, нашите отношения...остават директни", заяви Багаи по време на телевизионна пресконференция.

Миналия месец Иран прие закон, с който се прекратява сътрудничеството с МААЕ. Законът постановява, че всякакви бъдещи инспекции на ирански ядрени обекти трябва да бъдат одобрени от Висшия съвет за национална сигурност в Техеран.