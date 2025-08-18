Акула нападна турист на Бахамите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

63-годишен турист от САЩ е пострадал тежко след нападение от акула по време на подводен риболов край Бахамите в неделя, съобщава CBS News, позовавайки се на местните власти.

Инцидентът е станал малко след 13:00 ч. в близост до Биг Гранд Кей, остров Абако. Пострадалият е получил сериозни наранявания и първоначално е бил настанен в местна клиника, а впоследствие транспортиран със самолет в САЩ за допълнително лечение.

Бахамските острови са сред районите с най-много регистрирани атаки от акули в световен мащаб, макар подобни случаи да остават сравнително редки.

Според Международния архив за нападения от акули през последните 400 години на Бахамските острови са регистрирани само 34 потвърдени нападения. Това е деветият най-висок брой сред всички проследявани страни.

Двама американски туристи бяха ранени след атака от акула, докато плуват в популярния бахамски курорт Бимни Бей през февруари. Бимни Бей е част от най-западния остров на Бахамите, близо до Маями.

През декември 2023 г. жена от Бостън загина при атака от акула, докато кара сърф с член на семейството си. Малко след това, през януари 2024 г., 10-годишно момче от Мериленд беше ухапано, докато е част от експедиция в аквариум с акули в друг бахамски курорт.