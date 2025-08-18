Доставките на руски петрол за Унгария са спрени след украинска атака срещу петролопровод

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Потокът на руски суров петрол към Унгария е спрян, след като Украйна е поразила трансформаторна станция на петролопровода "Дружба", заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс и БТА.

Унгария внася по-голямата част от суровия си петрол по петролопровода "Дружба", който транспортира руски суров петрол през Беларус и Украйна до Унгария, както и до Словакия.

Сиярто написа във "Фейсбук", че е разговарял с руския заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин, който му казал, че експерти работят по възстановяването на трансформаторната станция, но не е ясно кога ще бъдат възобновени доставките.

"Този последен удар срещу нашата енергийна сигурност е възмутителен и неприемлив", каза Сиярто. Той не предостави никакви подробности за мястото или времето на нападението.

Министерството на отбраната и въоръжените сили на Украйна, както и унгарската петролна компания MOL не отговориха веднага на запитванията за коментар. Нямаше незабавен коментар и от словашката рафинерия Slovnaft, която получава руски суров петрол по същия тръбопровод.

За разлика от много други страни от Европейския съюз, Унгария поддържа тесни политически и бизнес връзки с Русия и поддържа зависимостта си от руската енергия, след като Москва нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

От своя страна външният министър на Украйна заяви, че Унгария "вече може да изпраща жалби" до Москва, а не до Киев, след като унгарският му колега обвини Украйна в атака срещу руски петролопровод.

Андрий Сибиха нито потвърди, нито отрече обвиненията на Будапеща в изявлението си в "Екс".

"Русия, а не Украйна, е тази, която започна тази война и отказва да я прекрати. На Унгария от години се казва, че Москва е ненадежден партньор. Въпреки това Унгария полага всички усилия да запази зависимостта си от Русия", заяви той.