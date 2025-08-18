ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха е мъжът, издирван в Разград след случай ...

Самолет изгуби мощност и кацна аварийно насред голф игрище в Сидни (Видео)

Самолет Снимка: pixabay

Малък самолет е бил принуден да кацне аварийно на голф игрище в Сидни, Австралия, след като по време на полет двигателят загубил мощност.

Инцидентът е станал в неделя следобед и се е разминал без сериозни последици. На борда са пътували двама души – инструктор и обучаващ се пилот, които са получили леки наранявания. Никой от присъстващите на игрището не е пострадал.

Според местни медии самолетът Piper Cherokee е бил използван за тренировъчен полет. След загубата на мощност пилотите са били принудени да потърсят най-близкото безопасно място за кацане, което се оказало голф игрище.

Авиационните власти в Австралия са започнали разследване на причините за инцидента.

