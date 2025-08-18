Самолет изгуби мощност и кацна аварийно насред голф игрище в Сидни (Видео)

Малък самолет е бил принуден да кацне аварийно на голф игрище в Сидни, Австралия, след като по време на полет двигателят загубил мощност.
Инцидентът е станал в неделя следобед и се е разминал без сериозни последици. На борда са пътували двама души – инструктор и обучаващ се пилот, които са получили леки наранявания. Никой от присъстващите на игрището не е пострадал.
Според местни медии самолетът Piper Cherokee е бил използван за тренировъчен полет. След загубата на мощност пилотите са били принудени да потърсят най-близкото безопасно място за кацане, което се оказало голф игрище.
Авиационните власти в Австралия са започнали разследване на причините за инцидента.
JUST IN: A small plane crashed at Mona Vale Golf Course this afternoon. Assistance was quick by on lookers and lucky no major injuries. pic.twitter.com/Lvn9ecDvdy— 🇺🇸 Larry 🇺🇸 (@LarryDJonesJr) August 18, 2025