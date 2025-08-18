ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха е мъжът, издирван в Разград след случай ...

Германският външен министър е скептичен за разполагането на техни войници в Украйна

1844
Германският външен министър Йохан Вадефул Снимка: Twitter/@HCN393

Германският външен министър Йохан Вадефул изрази днес скептицизъм относно идеята за изпращане на германски войници в Украйна като част от западните гаранции за сигурност срещу руски атаки, предаде ДПА.

Подобно действие "най-вероятно ще претовари Германия", заяви политикът консерватор в подкаста "Тейбъл Тудей" (Table.Today), описвайки перспективата като "далечна възможност".

Той заяви, че Германия се фокусира върху защитата на територията на НАТО, като посочи, че тя е единствената европейска страна, която разполага с бойна бригада в Литва.

"Това не означава, че не можем да подкрепим Украйна по други военни и технически начини", добави Вадефул, цитиран от БТА. 

Той потвърди позицията на Германия, че само Украйна може да реши дали и при какви условия да отстъпи територия. 

"Тя може да приеме такава стъпка само ако е сигурна, че руската агресия, с която се сблъска, няма да се повтори – а това означава гаранции за сигурност", каза той.

Вадефул подчерта също, че водещата роля на Германия в конфликта е предимно политическа. Той добави, че канцлерът Фридрих Мерц е успял да обедини европейците зад Украйна въпреки различията в националните интереси.

"Това не винаги е било така", отбеляза Вадефул.

