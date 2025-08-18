Зеленски определи руските удари срещу по Украйна като цинични

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е нанесла "цинични удари" по територията на Украйна, включително срещу съоръжение за суров петрол, собственост на Азербайджан, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано днес Зеленски пристигна във Вашингтон за срещата си с американския президент Доналд Тръмп, с когото ще обсъдят хода на войната Украйна.

"Това бе демонстративен и циничен удар от страна на руските сили. Те са наясно, че днес във Вашингтон се провежда среща, на която ще се обсъжда края на войната", написа Зеленски в платформата "Екс".

"Руският президент Владимир Путин ще извършва демонстративни убийства, за да поддържа натиска върху Украйна и Европа, както и да унижи дипломатическите усилия. Именно затова търсим помощ, за да сложим край на убийствата", добави украинският президент.