Задържаха мъжът, издирван в Разград след случай на...

Мъж хвърли коктейл Молотов по Музея на Югославия в Белград

Теодора Енчева, БТА

Белезници Снимка: Pixabay

Мъж хвърли тази сутрин коктейл Молотов по сградата на Музея на Югославия в Белград, съобщи сръбската национална телевизия РТС.

Нападателят е забелязан на охранителните камери и след сигнал до полицията е арестуван за период от до 48 часа.

Няма големи щети по сградата, само част от мраморната облицовка е повредена.

Според полицията става дума за изолиран случай, отбелязва РТС.

В Музея на Югославия се намира Къщата на цветята  - мемориалът на партизанския водач и дългогодишен президент на югофедерацията след Втората световна война Йосип Броз Тито.

