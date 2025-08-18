ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха мъжът, издирван в Разград след случай на...

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21129261 www.24chasa.bg

Путин обсъди с южноафриканския президент срещата в си с Тръмп в Аляска

1172
Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

 Руският президент Владимир Путин обсъди по телефона с президента на Република Южна Африка Сирил Рамапоса основните резултати от руско-американската среща на върха в Аляска, предаде ТАСС, като се позова на Кремъл. 

В съобщението се отбелязва, че Рамапоса е изразил подкрепа за предприетите дипломатически усилия за мирно уреждане на кризата в Украйна.  

Срещата в петък между Путин и американския му колега Доналд Тръмп в Аляска продължи близо три часа. От руска страна в срещата участваха помощникът на президента по външни работи Юрий Ушаков и министърът на външните работи Сергей Лавров, а от американска - държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп Стивън Уиткоф, пише БТА. 

Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини