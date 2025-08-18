Путин обсъди с южноафриканския президент срещата в си с Тръмп в Аляска

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин обсъди по телефона с президента на Република Южна Африка Сирил Рамапоса основните резултати от руско-американската среща на върха в Аляска, предаде ТАСС, като се позова на Кремъл.

В съобщението се отбелязва, че Рамапоса е изразил подкрепа за предприетите дипломатически усилия за мирно уреждане на кризата в Украйна.

Срещата в петък между Путин и американския му колега Доналд Тръмп в Аляска продължи близо три часа. От руска страна в срещата участваха помощникът на президента по външни работи Юрий Ушаков и министърът на външните работи Сергей Лавров, а от американска - държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп Стивън Уиткоф, пише БТА.