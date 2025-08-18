Путин подарил нов мотоциклет на жител на Анкоридж (Видео, снимки)

Руският президент Владимир Путин подари на жител на Анкоридж в Аляска нов мотоциклет "Урал" по време на своята среща в петък с американския си колега Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
Ключовете за мотора бяха връчени на Марк Уорън от служител на посолството на Русия в САЩ пред хотел в Анкоридж, където бе настанена руската делегация. Служителят каза, че подаръкът е направен лично от Путин.
До неочаквания жест се стигнало, след като журналисти от "Първи канал" на руската телевизия срещнали случайно Уорън по улиците на Анкоридж преди срещата на върха. Те се спрели да видят стария му мотоциклет.
Уорън споделил пред репортер на телевизията, че не успява да намери резервни части за мотора си, включително нов стартер, тъй като фабриката, която ги произвежда, се намира в Украйна. Журналистът попитал Уорън дали ще е добре за него, ако Путин и Тръмп решат конфликта по време на срещата в Аляска, и той отговорил положително.
Компанията "Урал", чиято централа сега се намира в американския щат Вашингтон, обяви, че всички нейни мотоциклети вече се сглобяват в Казахстан. След началото на войната в Украйна фирмата прекрати всякакво производство в Русия, отбелязва Ройтерс.
‼️🇷🇺🇺🇸 #Putin gifted a new motorcycle to an #American who couldn't find parts for his old one due to sanctions against Russia — Mash— Maimunka News (@MaimunkaNews) August 18, 2025
"The president heard about American Mark Warren from Anchorage. The biker rode a 'Ural' motorcycle around Alaska and got tired of problems… pic.twitter.com/7iuMon5iCA
🇷🇺🏍️ An unexpected twist in #Anchorage: #Mark_Warren longed for spare parts for his Russian #Ural_bike but couldn’t get them due to sanctions, just received a brand-new motorcycle — from Vladimir #Putin via Russian diplomatspic.twitter.com/S7IpyQvirs #Sanctions just spark a… pic.twitter.com/U0colNFxVi— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 18, 2025
🇺🇸🇷🇺 PUTIN GIFTS ALASKAN MAN A MOTORCYCLE DURING TRUMP SUMMIT— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 18, 2025
At the U.S.-Russia summit in Anchorage, a local named Mark Warren walked away with a brand-new Ural motorcycle - a “personal gift” from Putin.
Russian TV crew bumped into him before the summit, saw his old Ural, and… https://t.co/ytozml4cs7 pic.twitter.com/9Cf6C5r8Fp