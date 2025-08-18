В Албания четири горска пожара остават активни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Албания към момента има четири активни горски пожара, а три други остават под наблюдение, предаде Албанското радио и телевизия, като се позова на Министерството на отбраната на Албания.

От министерството информираха, че в последните 24 часа са регистрирани общо 23 пожара, като 16 от тях са били напълно потушени, пише БТА.

Ситуацията остава тежка в няколко села в община Фуш-Аръз (Северна Албания) – Дзет, Колюмри и Трун – където заради трудния терен някои от горските пожари излязоха извън контрол. На терен там работят общо 50 военнослужещи от албанските въоръжени сили с една пожарна кола.

В село Иба в окръг Тирана (Централна Албания) гори друг пожар, отново при сложен терен, като няма опасност за домовете на хората.

В село Търнова в община Булчиза (Североизточна Албания) има две активни огнища – в зоната на Личени и Зи (Черното езеро) и до село Валикарда. Работата по гасенето на пламъците от страна на пожарникари, местните власти и горското стопанство продължава.

Четвъртият активен пожар е в община Колоня (Югоизточна Албания), където горският пожар на територията на Природен парк "Гърмен" (Parku Natyror i Gërmenjit) се разпространява към границата с Гърция. За гасенето на пламъците работят пожарникари, служители на горското стопанство и местните власти, подпомогнати от 30 военнослужещи.