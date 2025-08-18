Трима загинаха при катастрофа близо до Комотини

Трима души загинаха, а двама са тежко ранени, след като около 11:00 ч. днес тежкотоварен камион удари две коли на магистралата Егнатия Одос близо до град Комотини, Северна Гърция, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

По първоначална информация при удара между камиона и двете коли, едната от тях се е запалила, вследствие на което трима от четиримата пътници в нея са изгорели. Четвъртият пътник от възпламенилия се автомобил и шофьорът на камиона са откарани в болницата в Ксанти с тежки наранявания, като в същата болница са закарани и пътниците от втората ударена кола, които са с леки наранявания, пише БТА.

Огънят от запалената кола се е разпространил и в поле в близост до скоростния път, като на място са изпратени седем пожарни коли и 17 пожарникари, които се опитват да овладеят огнената стихия, съобщава местната медия "Ксанти неа". Заради инцидента и избухналия пожар северното платно на магистралата в участъка между градовете Комотини и Ксанти е затворен, а движението е пренасочено по пътя Комотини - Порто Лагос - Ксанти.