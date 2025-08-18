Тръмп иска да забрани машините за гласуване

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще издаде изпълнителна заповед за прекратяване на използването на гласуване по пощата и на машини за гласуване преди междинните избори през 2026 година - ход, който неминуемо ще предизвика съдебни спорове с отделните щати.

Тръмп, който отдавна твърди, че гласуването по пощата и използването на машини за гласуване са уязвими на изборни измами, макар доказателствата за това в практиката в САЩ да са оскъдни, направи съобщението в публикация в своята платформа Truth Social в понеделник сутринта, на 18 август.

Демократите подкрепят гласуването по пощата, тъй като то разширява достъпа до избори за хора, които срещат трудности или не могат да гласуват присъствено, като възрастни и хора с увреждания, и твърдят, че премахването му би довело до обезправяване на значителна част от избирателите.

Но Тръмп и републиканците твърдят, че гласуването по пощата носи сериозен риск от изборна измама, а машините за гласуване могат да бъдат хакнати от злонамерени лица, пише Newsweek.

„Ще оглавя движение за премахване на ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОЩАТА, а също така, докато сме на тази тема - силно 'неточните', много скъпи и крайно спорни МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ, които струват десет пъти повече от точната и усъвършенствана хартия с воден знак, която е по-бърза и не оставя СЪМНЕНИЕ в края на вечерта кой е СПЕЧЕЛИЛ и кой е ЗАГУБИЛ изборите", написа Тръмп.

Такова действие чрез изпълнителна заповед би предизвикало правно предизвикателство от страна на щатите, които по Конституция имат правото да определят как да организират федералните избори, въпреки че Конгресът може да зададе общи правила чрез законодателство.

„ЩЕ ЗАПОЧНЕМ ТОВА НАЧИНАНИЕ, КОЕТО ЩЕ БЪДЕ СИЛНО ОПОЗИЦИРАНО ОТ ДЕМОКРАТИТЕ, ЗАЩОТО ТЕ МАМИЯТ НА НИВА, НЕВИЖДАНИ ДОСЕГА, чрез подписване на ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД, за да внесем ЧЕСТНОСТ в междинните избори през 2026 г.", написа Тръмп.

„Запомнете, щатите са просто 'агент' на федералното правителство при преброяването и обобщаването на гласовете. Те трябва да правят това, което федералното правителство, представено от президента на Съединените щати, им казва - ЗА ДОБРОТО НА НАШАТА СТРАНА."