САЩ променят условията за туристически визи - децата под 14 г. също ще дават интервюта

От 2 септември Държавният департамент на САЩ ще промени изискванията за освобождаване от интервю при подаване на документи за туристическа виза тип B1/B2.

Според новите правилa повечето кандидати — включително лица под 14 и над 79 години — ще трябва да се явят лично на интервю. Изключение от изискването са онези кандидати, чиято предишна B1/B2 виза е изтекла в рамките на последните 12 месеца. Те могат да подадат документи по пощата, ако са спазени няколко условия.

Първо, трябва да кандидатстват повторно в срок до 12 месеца след изтичането на предишната им виза. Второ, трябва да са били пълнолетни към момента на издаването на предишната виза. Трето, е необходимо да подадат документите в държавата си на произход или постоянно местожителство. И накрая, не трябва да имат отказана виза и трябва да отговарят на останалите изисквания, пише НОВА.

Дори всички условия да са изпълнени, консулски служител може по своя преценка да изиска интервю.