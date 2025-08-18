ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обвиниха в 32 престъпления сина на норвежката прин...

Махат допълнителните гранични проверки за животни във Великобритания

Куче СНИМКА: Pixabay

Великобритания ще премахне допълнителните гранични проверки за живи животни преди да започне прилагането на споразумението, което бе сключено с Европейския съюз през май тази година, за да бъде улеснена търговията, предаде Ройтерс, като се позова на британското правителство.

Агенцията отбелязва, че целта е да бъде намалено напрежението с ЕС.

Допълнителните гранични проверки на някои животни и растителни продукти, които се доставят от Република Ирландия, също ще бъдат премахнати, пише БТА.

Споразумението, което е част от възстановяването в широк план на връзките между Великобритания и ЕС, ще намали хартиената документация и рутинните гранични проверки на растителни и животински продукти, като в същото време високите стандарти за безопасност на храните ще бъдат запазени.

Сделката обаче все още не се прилага, тъй като предстои да бъдат договорени някои подробности. През това време британските търговци трябва да продължат да спазват условията по Оперативния модел за целеви гранични проверки (BTOM), който защитава биологичната сигурност на страната, включително вече съществуващите проверки.

Съобщението, че се премахват допълнителните гранични проверки на живи животни, дойде, след като през юни бяха спрени проверките на внасяните от ЕС плодове и зеленчуци.

Говорител на британското Министерство на околната среда, прехраната и развитието на селските райони каза пред Ройтерс, че не може да прогнозира кога споразумението ще започне да се прилага.

Когато Великобритания напусна единния европейски пазар през 2021 г., ЕС веднага започна да прилага граничен контрол, което доведе до закъснения на пристанищата. В резултат някои британски износители спряха да продават свои стоки на съюза.

Великобритания от своя страна въведе граничния контрол много по-бавно и след многократни отлагания и настаналото объркване започна поетапно да въвежда нови правила през януари миналата година, отбелязва Ройтерс.

