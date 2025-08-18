Дубайската полиция осуети кражба на розов диамант за 25 млн. долара за 8 часа

По време на операция с кодово име „Розов диамант", дубайската полиция е успяла да осуети кражбата на изключително ценен розов диамант на стойност 25 милиона долара и да попречи на извършителите да го изнесат извън страната, съобщава емирстванската информационна агенция WAM.

Полицията в Дубай разкри, че операция „Розов диамант“ е довела до ареста на бандата, която повече от година е планирала да открадне редкия диамант, сертифициран от водещ гемологичен институт и с уникална степен на чистота, като вероятността да се намери друг подобен е само 0,01%.

Планът на престъпниците включва идентифициране на собственика на диаманта (бижутер) и заблуждаването му, че богат купувач проявява интерес към закупуването му.

За да изградят доверие, заподозрените се представяли за богати хора, като наемали луксозни автомобили и организирали срещи в скъпи хотели, като в крайна сметка убедили търговеца да изнесе диаманта от охранявания си магазин, което им позволило да го откраднат.

Използвайки съвременни технологии, екипите на криминалната полиция в Дубай идентифицираха тримата заподозрени, всички от азиатски произход, проследиха местонахождението им и ги арестуваха, като по този начин гарантираха, че диамантът е възстановен безопасно, преди да бъде изнесен от страната в малък хладилник, предназначен за азиатска дестинация.

Розовият диамант е класифициран като Fancy Intense, 21,25 карата. Той се отличава с изключителна чистота, симетрия и полировка, с оценка „Отличен“. Неговата изключителна стойност и рядкост го превръща в основна цел, което подтиква бандата да предприеме сложни действия в продължение на дълъг период от време.

Полицията в Дубай разкри, че търговецът е внесъл диаманта от европейска страна, за да го продаде в Дубай. Бандата е следяла отблизо пристигането му и е измислила сложен план за кражбата му, представяйки се за богати посредници, представляващи потенциален купувач.

Групата насрочила няколко срещи с търговеца и го примамила във вила под претекст, че ще го запознае с „купувача“. Щом диамантът бил изваден, те го грабнали и избягали.

Веднага след като търговецът съобщил за кражбата, е сформирана специална оперативна група за идентифициране и локализиране на тримата заподозрени, които първоначално са живели заедно, но след обира са се разделили и са се преместили на различни места. Екипи на полицията в Дубай са провели едновременни акции на тези места, задържали са заподозрените и са възстановили диаманта, преди той да напусне страната.

Собственикът на розовия диамант описа бързата реакция на полицията в Дубай като „изненадваща“ и заяви, че тяхната бързина и професионализъм му дали незабавна увереност, че случаят ще бъде разрешен.

След като се обадил на 999, той каза, че в рамките на минути пристигнали няколко патрула, които започнали разследването и му давали постоянни уверения. „За моя изненада, на следващата сутрин ми се обадиха, за да ми кажат, че заподозрените са арестувани и диамантът е възстановен“, каза той, предаде бТВ.

Търговецът, който работи в Дубай от 2005 г., призна, че е бил изненадан от схемата и призова другите в бранша да следват официалните указания за безопасност, определени от емирството.

Той добави: „Дубай се превърна в сигурен глобален център за търговия с диаманти. Важно е да спазваме стандартите, които правят това възможно.“