Украинската премиерка: Очакваме над 37 млрд. долара подкрепа от партньорите си

Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че партньорите на страната са обещали финансова подкрепа за Киев за 37,4 милиарда долара през периода 2026-2027 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Очакваме мисия на Международния валутен фонд (МВФ) и е много вероятно да имаме нова програма", добави тя в изявление, публикувано днес в "Екс" (X).

По време на представяне на правителствената програма за действие Свириденко каза още, че Украйна очаква мисия на МВФ в края на август, съобщи Интерфакс-Украйна.

Очаква се членове на Върховната рада (парламентът на Украйна) да бъдат част от преговорния екип, уточни тя.

"Много бихме искали исканията на нашите партньори да бъдат координирани с нас. За предпочитане координирани с Европейския съюз... Трябва да работим, за да гарантираме, че програмите на МВФ и Европейския съюз са координирани помежду си", посочи украинският премиер.