Обвиниха в 32 престъпления сина на норвежката прин...

Украинската премиерка: Очакваме над 37 млрд. долара подкрепа от партньорите си

Юлия Свириденко. Снимка: Туитър

Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че партньорите на страната са обещали финансова подкрепа за Киев за 37,4 милиарда долара през периода 2026-2027 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Очакваме мисия на Международния валутен фонд (МВФ) и е много вероятно да имаме нова програма", добави тя в изявление, публикувано днес в "Екс" (X).

По време на представяне на правителствената програма за действие Свириденко каза още, че Украйна очаква мисия на МВФ в края на август, съобщи Интерфакс-Украйна.

Очаква се членове на Върховната рада (парламентът на Украйна) да бъдат част от преговорния екип, уточни тя.

"Много бихме искали исканията на нашите партньори да бъдат координирани с нас. За предпочитане координирани с Европейския съюз... Трябва да работим, за да гарантираме, че програмите на МВФ и Европейския съюз са координирани помежду си", посочи украинският премиер.

