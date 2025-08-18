Израел отмени визите на австралийски представители за Палестина

Министърът на външните работи на Израел Гидеон Саар реши да отмени визите на представителите на Австралия, акредитирани към Палестинската автономна власт в Рамала, съобщи пресслужбата на външното министерство на еврейската държава, предаде ТАСС и БТА.

"Саар реши да отмени визите на представителите на Австралия в Палестинската автономия. Съответното уведомление беше изпратено наскоро на австралийския посланик в Израел", се казва в съобщението.

Израелското МВнР добави, че външният министър "е инструктирал израелското посолство в Канбера да проверява внимателно всички официални австралийски искания“ за израелски входни визи. "Решението идва след решението на Австралия да признае “палестинска държава" и на фона на необоснования отказ на виза от страна на Австралия на редица израелски граждани, включително бившия министър на правосъдието Айелет Шакед и председателя на законодателната комисия на Кнесета (парламента) Симча Ротман", заяви министерството.

Саар заяви, че "докато антисемитизмът процъфтява в Австралия <...>, австралийското правителство е готово да го подхранва с фалшиви обвинения срещу израелски фигури, които имали намерение да нарушат обществения ред и да навредят на мюсюлманското население на Австралия", обобщи външното министерство.

По-рано днес австралийската телевизия Ей Би Си нюз съобщи, че правителството е забранило влизането на територията на члена на израелската крайнодясна "Религиозна ционистка партия" и на Кнесета Симча Ротман да влиза в страната заради негови изказвания за ситуацията в ивицата Газа.