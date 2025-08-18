ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руски дронове атакуваха азербайджанската държавна петролна компания (Видео)

Руски дронове отново удариха азербайджански нефтохранилище в Украйна КАДЪР: X/@kvistp

Руски дронове атакуваха петролно депо, принадлежащо на азербайджанската държавна петролна компания SOCAR в южната Одеска област на Украйна. За втори път в рамките на седмици съоръженията са поразени, съобщава Devdiscourse.

Размерът на щетите все още се оценява, като на мястото са спасителни екипи.

Украинският президент Володимир Зеленски използва платформата X, за да осъди „целенасочената руска атака", подчертавайки нейното въздействие както върху националните отношения, така и върху енергийната сигурност. Неговото мнение беше подкрепено от украинския външен министър Андрий Сибиха, който поиска „дипломатически и правен отговор" от Баку поради действия, възприемани като противоречащи на интересите на Азербайджан.

Атаката в понеделник е резултат от атака с руски дрон на 8 август, която повреди петролно депо на SOCAR. Най-малко четирима души са били ранени при този удар, казаха те.

Руски дронове отново удариха азербайджански нефтохранилище в Украйна КАДЪР: X/@kvistp

