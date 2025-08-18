Тръмп: Заложниците ще се върнат само ако "Хамас" бъде унищожен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че освобождаването на останалите заложници е възможно единствено след унищожението на „Хамас“. Това стана ясно от негова публикация в социалната му мрежа Truth Social.

„Ще видим завръщането на останалите заложници само когато „Хамас“ бъде изправен пред конфронтация и унищожен! Колкото по-скоро това се случи, толкова по-големи ще са шансовете за успех“, написа Тръмп.

По думите му именно по време на неговото управление са били освободени стотици заложници. Тръмп твърди, че тогава е сложил край на шест войни само за шест месеца.

В публикацията си Тръмп твърди още, че е обезвредил ядрените мощности на Иран“

„Играйте, за да ПОБЕДИТЕ, или изобщо не играйте!“, завършва посланието си американският държавен глава.

По-рано днес „Хамас“ получи в Египет ново предложение за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

То включва основните положения на предишно предложение на САЩ, предвиждащо 60-дневно примирие и освобождаването на два етапа на израелските заложници, отвлечени на 7 октомври 2023 г. по време на безпрецедентната атака на „Хамас“ срещу Израел, която предизвика войната в Газа.