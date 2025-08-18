ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обвиниха в 32 престъпления сина на норвежката прин...

Времето София 30° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21129985 www.24chasa.bg

Тръмп: Заложниците ще се върнат само ако "Хамас" бъде унищожен

1348
Американският президент Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че освобождаването на останалите заложници е възможно единствено след унищожението на „Хамас“. Това стана ясно от негова публикация в социалната му мрежа Truth Social.

„Ще видим завръщането на останалите заложници само когато „Хамас“ бъде изправен пред конфронтация и унищожен! Колкото по-скоро това се случи, толкова по-големи ще са шансовете за успех“, написа Тръмп.

По думите му именно по време на неговото управление са били освободени стотици заложници. Тръмп твърди, че тогава е сложил край на шест войни само за шест месеца.

В публикацията си Тръмп твърди още, че е обезвредил ядрените мощности на Иран“

„Играйте, за да ПОБЕДИТЕ, или изобщо не играйте!“, завършва посланието си американският държавен глава.

По-рано днес „Хамас“ получи в Египет ново предложение за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

То включва основните положения на предишно предложение на САЩ, предвиждащо 60-дневно примирие и освобождаването на два етапа на израелските заложници, отвлечени на 7 октомври 2023 г. по време на безпрецедентната атака на „Хамас“ срещу Израел, която предизвика войната в Газа.

Американският президент Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини