Мъж почина след ухапване от отровен паяк, купен онлайн

38-годишният британец Марк Антъни Кърби почина заради ухапване от отровен паяк, купен онлайн онлайн само няколко седмици по-рано за рождения ден на сина му. Според медиите на острова, мъжът бил обсебен от насекомите.

Бившата му партньорка Кайли Гил разкава, че Марк се оплакал на 26 юли, че не се чувства добре. През следващата седмица той имал грипоподобни симптоми –температура и болки в тялото. На 2 август ѝ се обадил, че трудно диша.

Жената веднага отишла в дома му и извикала спешна помощ, но малко след това Марк колабирал. Парамедиците не успели да го спасят.

В емоционалната си изповед Кайли казва: „Той беше забавен, грижовен, общителен и обичан от всички. Беше прекрасен баща за двете ни деца и винаги център на вниманието. Купи пет паяка онлайн преди около две-три седмици и беше обсебен от тях. Мисля, че един от тях беше за подарък на сина ни“.

Според Кайли, аутопсията засега не е дала категорична причина за смъртта, но симптомите му сочат, че ухапване от паяк е вероятен фактор. Тя допълва, че Марк ѝ споделил за ухапването, но отказал да отиде в болница, въпреки настояванията ѝ.

„Смятам, че за притежаването на такива паяци трябва да се изисква лиценз“, казва тя.

Марк оставя след себе си 18-годишния си син Нейтън-Марк и 17-годишната си дъщеря Кими-Луиз, пише бТВ.