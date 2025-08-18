Украйна преговаря с Азербайджан за внос на газ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна преговаря с Азербайджан за доставки на азерски газ през настоящата година, съобщи днес украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук, цитирана от Ройтерс и БТА.

„В момента водим преговори. Азербайджан е заинтересован от това“, каза Гринчук пред украинската медия „РосБизнесКонсалтинг-Украйна“ (РБК-Украйна).

Украйна осъществи тестови доставки на газ от Азербайджан по-рано тази година, тъй като търси алтернативни варианти за внос на синьо гориво, след като руски атаки от далечни разстояния сериозно повредиха местното производство.

Гринчук заяви още, че тестовият проект вече е приключил и Украйна работи по сделката, за да си осигури допълнителни доставки през 2025 г.

По-рано през август Русия атакува газоизмервателната станция "Орловка" в Южна Украйна, която е част от Трансбалканския газопровод, минаващ през България и Румъния.

Украйна планира да се запаси с 13,2 милиарда кубични метра газ чрез подземните си хранилища за предстоящия отоплителен сезон, заяви днес премиерът Юлия Свириденко.

В същото време украинският министър на външните работи Андрий Сибига обвини днес Русия, че е атакувала петролно депо, принадлежащо на азербайджанската държавна компания СОКАР (SOCAR), за втори път в рамките на две седмици.