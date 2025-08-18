Застреляха двама полицаи, отзовали се на сигнал за домашно насилие в щата Юта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама полицейски служители са били застреляни в град Тремънтън в северната част на американския щат Юта, а извършителят е бил задържан, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Полицейските служители са отговорили на сигнал за домашно насилие. Заместник-шериф и полицейско куче, които също са се отзовали на сигнала, са пострадали и са били настанени в болница в стабилно състояние, уточни полицията.

След като полицейските служители са били застреляни, минувачи са убедили мъжа да остави оръжието. Екип на специалните части се е отзовал на мястото, за да проведе претърсване на дома и да се увери, че няма по-нататъшна заплаха, отбелязаха властите, предаде БТА.

"При пристигането си (на мястото) те веднага бяха подложени на обстрел", каза по-рано пред журналисти полицейския детектив Кристал Бек от съседния град Бригам Сити. "Те поискаха подкрепление. И след това престанаха да отговарят на радиостанцията си", добави той.

Властите са задържали извършителя и срещу него са повдигнати обвинения в умишлено убийство, съобщи полицията.

Град Тремънтън, в който живеят около 10 000 души, са намира на около 120 километра от Солт Лейк Сити, административния център на щата Юта.