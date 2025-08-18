Стармър влезе в разногласие с Тръмп относно членството на Украйна в НАТО

Британският премиер Киър Стармър влиза в разногласие с Доналд Тръмп относно членството на Украйна в НАТО, докато лети за Вашингтон за ключови разговори с американския президент, пише "Дейли мейл".

Очаква се Стармър да пристигне в Белия дом по-късно днес заедно с други европейски лидери, демонстрирайки подкрепа за Володимир Зеленски. Украинският президент ще проведе едночасова среща с Тръмп, малко след като американският държавен глава разговаря с Владимир Путин в Аляска миналата седмица. В понеделник Зеленски е придружен от редица европейски лидери при визитата си отвъд Атлантика.

Според западни медии европейските лидери усилено подготвят Зеленски за срещата, за да избегнат повторение на напрегнатия сблъсък с Тръмп по-рано тази година. Но очакванията за положителен изход отслабнаха след публикация на американския президент в социалната му платформа Truth Social, в която той заяви, че „няма да има влизане на Украйна в НАТО" и че Крим няма да бъде „върнат обратно". Това съвпада с основни искания на Москва в контекста на евентуално мирно споразумение.

В отговор Лондон подчерта, че британската позиция не се е променила – Украйна е на „необратим път" към членство в алианса, а Русия няма право на вето върху това.

По пътя си към Вашингтон Стармър заяви, че съюзниците трябва да гарантират „справедлив и траен мир" в Украйна, който да не повтаря грешките от миналото.

Във визитата на Зеленски участват още Еманюел Макрон, Джорджа Мелони, Александър Стуб и Фридрих Мерц, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Междувременно напрежението се засилва заради опасенията, че Тръмп може да притисне Зеленски да приеме руски условия – включително отстъпване на Донбас и признаване на Крим като руска територия. Зеленски вече заяви, че не е готов да отстъпва земя и че Украйна ще продължи да се бори за независимостта си.

Европейските столици определят визитата като критична, след като през февруари напрежение между Тръмп и Зеленски доведе до временно замразяване на американската помощ за Украйна. Оттогава текат усилия за възстановяване на отношенията, включително и чрез съвети от европейски лидери как Зеленски да избегне нови сблъсъци с Вашингтон.

Въпреки опитите за изглаждане на отношенията, Тръмп отново предизвика напрежение, твърдейки, че Зеленски „може да сложи край на войната почти веднага, ако пожелае", и отхвърляйки възможността за бъдещо членство в НАТО.

Зеленски отвърна в публикация, че Русия трябва да прекрати войната, която самата тя е започнала, и че Украйна няма да приеме „несправедлив мир". Той увери, че страната му ще защити земята си и благодари на САЩ и съюзниците за подкрепата.

Очаква се срещата в Белия дом да бъде напрегната, а европейските лидери да настояват за общ фронт в подкрепа на Украйна и за мир, който да е траен и справедлив.