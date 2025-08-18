ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руски бомбардировачи извършиха планиран полет над Баренцово море

Ту-95МС КАДЪР: Екс/@Poklonskaya80

Руски стратегически бомбардировачи Ту-95МС, способни да носят на борда си ядрено оръжие,  извършиха четиричасов рутинен патрулен полет над международни води в Баренцово море, съобщи ТАСС, като се позова на руското министерство на отбраната.

Първоначално руските информационни агенции, включително ТАСС, съобщиха , че чуждестранни изтребители са били вдигнати във въздуха,  за да проследят руските бомбардировачи. След това обаче информационните агенции преиздадоха съобщенията си, като пропуснаха да споменат, че са били задействани чуждестранни изтребители, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенция Интерфакс, която също съобщи за задействани чуждестранни изтребители, оттегли информацията си и я публикува редактирана.

