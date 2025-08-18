Българин е шофирал камиона в катастрофата с три жертви в Гърция (Видео)

Българин е шофирал камиона при жестоката катастрофа с три жертви на магистралата Егнатия Одос близо до град Комотини, Северна Гърция, на около 300 метра от пунктовете за събиране на пътни такси „Ясмос", съобщават гръцките медии.

Катастрофата стана днес около 11:00 ч., когато тежкотоварен камион, управляван от българин на 56 г., удари две коли на магистралата. При удара едната кола се е запалила, вследствие на което трима от четиримата пътници в нея са изгорели. Четвъртият пътник от възпламенилия се автомобил, шофьорът на камиона и неговият спътник са откарани в болница „Сисманоглио" в Комотини с тежки наранявания. В болница са закарани и пътниците от втората ударена кола, които са с леки наранявания. Според непотвърдена информация, пътниците в двете превозни средства са пътували от Епир за сватба в Еврос и са се връщали, когато е станала трагедията. Загиналите са емигранти от Северен Епир - Албания, жители на Гърция (шофьорът е на 59 години, загиналите пътници са на 61 и 57 години, спасената жена е на 49 години). В превозното средство на роднините са пътували четирима гръцки роднини от Епир (36-годишен шофьор, 28-годишен пътник, двете им деца са на 6 и 4 години), съобщава "Хронос".

Огънят от запалената кола се е разпространил и в поле в близост до скоростния път, като на място са изпратени седем пожарни коли и 17 пожарникари, които се опитват да овладеят огнената стихия. Заради инцидента и избухналия пожар северното платно на магистралата в участъка между градовете Комотини и Ксанти бе затворен до около 16 ч.