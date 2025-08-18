Най-малко четирима мигранти са намерени мъртви в морето край Измир

Най-малко четирима мигранти са намерени мъртви по-рано днес, след като са изпаднали от гумена лодка във водите на Егейско море близо до град Измир, съобщи „Хюриет дейли нюз“, позовавайки се на информация от турската брегова охрана.

Според официално съобщение на службата инцидентът е станал в близост до градчето Карабурун в окръг Измир, като служителите на бреговата охрана са се притекли на помощ и са успели да спасят двама души, като същевременно са намерили телата на най-малко четирима удавили се, пише БТА.

Към момента екипи на бреговата охрана продължават да претърсват района с хеликоптери, дронове и лодки, като няма информация нито за точния брой на пътниците в лодката, нито за тяхната националност.

Инцидентът се случва ден след като турските власти задържаха 115 нелегални мигранти и спасиха 25 други при отделни операции край бреговете на западния турски град Измир. В същото време гръцките власти съобщиха, че над 150 нелегални мигранти са открити при три отделни инцидента край бреговете на Южна Гърция през изминалото денонощие, припомня „Хюриет дейли нюз“.