Индийският премиер: Обсъдих с Путин срещата в Аляска

Индийският премиер Нарендра Моди заяви днес, че е изложил пред руския президент Владимир Путин последователната позиция на Индия за намирането на мирно решение на конфликта в Украйна, предаде индийската новинарска агенция ПТИ, цитирана от БТА.

Моди е направил това по време на телефонен разговор с руския лидер, посветен на срещата на Путин с американския президент Доналд Тръмп в Аляска.

"Благодаря на моя приятел, президента Путин, за телефонния разговор и за това, че той сподели с мен впечатленията си от неотдавнашната среща с президента Тръмп в Аляска. Индия последователно призовава за мирно решаване на конфликта в Украйна и подкрепя всички усилия в тази насока. С нетърпение очаквам да продължим да обменяме мнения в идните дни", се казва в изявление на Моди в "Екс".