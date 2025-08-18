Зеленски: Когато се обсъжда мир за една страна в Европа, това е мир за цяла Европа

"Когато се обсъжда мир за една страна в Европа, това означава мир за цяла Европа". Това написа президентът на Украйна Володимир Зеленски в социалната мрежа "Екс", след среща със специалния пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Срещата се е състояла в хотел близо до Белия дом, където Зеленски е отседнал.

На срещата са присъствали още ръководителят на администрацията на Зеленски Андрий Ермак, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и заместник-ръководителят на кабинета на Зеленски Павло Палиса. Единствено Умеров беше в делови костюм.

По-рано порталът "Аксиос" съобщи, че Зеленски няма да облече костюм на срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп, въпреки че Белият дом смята това за проява на неуважение. Той ще бъде облечен с черно сако, както направи на срещата на върха на НАТО в Нидерландия през юни, писа "Аксиос".

Американският президент Доналд Тръмп се опитва да договори среща на руския държавен глава Владимир Путин с украинския президент Володимир Зеленски, като смята, че това може да проправи пътя към мира в Украйна, предаде новинарският портал "Аксиос".

Порталът, който се позовава на неназовани помощници на американския лидер, пише, че "единствената краткосрочна цел" на Тръмп по отношение на Украйна е да организира директни преговори между Путин и Зеленски.

Източниците на "Аксиос" твърдят, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио, специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и самият Тръмп очакват лична среща на Путин със Зеленски.

По информация на "Аксиос" планът на САЩ за Украйна е в три стъпки, като след срещата на Тръмп с Путин следва срещата на Тръмп със Зеленски, а в кулминация на процеса следва да се превърне среща на Путин със Зеленски, в която да участва и американската страна.

За Киев и европейските лидери възможното обсъждане на размяна на територии на днешната среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски може да се превърне в червена линия, съобщава американската телевизия Си Ен Ен.