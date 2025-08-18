Белият дом е питал екипа на Зеленски дали той ще се появи с костюм този път

Белият дом отново е поставил на дневен ред въпроса с външния вид на украинския президент Володимир Зеленски преди срещата му с американския държавен глава Доналд Тръмп във Вашингтон.

От екипа на Тръмп са попитали украински официални лица дали Зеленски ще облече костюм за срещата си с президента на САЩ, която ще започне около 20:00 българско време. Това съобщи американският сайт Axios, позовавайки се на свои източници.

Източници са посочили, че Зеленски ще бъде облечен със същото черно сако, което носеше и на срещата на върха на НАТО в Хага през юни. Това беше и първият случай от началото на войната, в който украинският президент облече по-официално облекло. Според източниците това се е понравило на Тръмп.

Според Axios украинският президент е бил посъветван да облече костюм в Белия дом преди срещата между него и Тръмп в края на февруари.

Тогава Тръмп и неговият заместник Джей Ди Ванс влязоха в словесен сблъсък с украинския президент и го обвиниха, че не е достатъчно благодарен за американската помощ, не иска да преговаря с Русия и хазартно залага на Трета световна война, пише Mediapool.

Според източници на Axios Тръмп се е обидил, че Зеленски не е бил в костюм, а с традиоционното си от началото на войната облекло във военен стил. Някои америкаски официални лица смятали, че облеклото е била една от причините за лошия развой на срещата, превърнала се в дипломатическо фиаско.

Съветник на Тръмп е заявил пред Axios, "че би било добър знак за мир, ако Зеленски облече костюм" на срещата в понеделник, но администрацията на Тръмп няма такива очаквания.

Все пак очакванията на официалните лица са срещата между двамата да премине далеч по-различно от предходната.

Въпросът за костюма и бутилка водка

При визитата си в Овалния кабинет в края на февруари Зеленски беше попитан от кореспондента на десния уебсайт Real America's Voice Брайън Глен защо не носи костюми. Глен го упрекна и в проява на неуважение към Съединените щати.

"Ще нося костюм, когато тази война приключи. Може би нещо като твоето. Може би нещо по-добро. Може би нещо по-евтино", каза тогава Зеленски.

Глен, за когото Sky news съобщава, че се среща с крайнодясната конгресменка от Републиканската партия и виден говорител на политическото движение Make America Great Again (MAGA) Марджъри Тейлър, пък се похвали, че е получил подарък бутилка водка от руски журналист среща срещата между Тръмп и руския лидер Владимир Путин в Аляска в петък.

"Вижте какво ми дадоха руските медии! Намерих изгубен фотоапарат, принадлежащ на един от репортерите в руските медии, и той беше толкова благодарен, че ми го даде това (бутилка водка- б.а)! Наздраве за изграждането на световния мир", написа той в социалната мрежа "Екс".

Зеленски вече е във Вашингтон

Украинският президент Володимир Зеленски заяви при пристигането си във Вашингтон, че се надява "споделената сила" на САЩ и Европа да принуди Русия да сключи мирно споразумение", предаде Ройтерс.

"Благодарен съм на президента на САЩ за поканата. Всички ние еднакво искаме тази война да свърши бързо и сигурно", той в "Телеграм".

Двустранната среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския държавен ще се състои в днес 20:15 ч. българско време в Белия дом. Близо два часа по-късно Тръмп ще участва в моностранна среща с европейските лидери. Те ще се опитат да зашитят украинските интереси, след като срещата между Тръмп и Путин в петък не даде желания резултат за прекратяване на огъня, а по всичко изглежда, че Тръмп ще иска Зеленски да направи значими компромиси.

По-рано днес Тръмп написа в социалната си мрежа "Truth Social", че Зеленски "може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва", но заяви, че Украйна няма да влезе в НАТО или да си върне Крим.

Русия настоява за изтегляне на украинските войски от части от Донецка, Запорожка и Херсонска област и отказване от плановете на страната да стане член на НАТО, за да може войната да спре. Тези условия обаче са неприемливи за Украйна и страната твърди, че няма да направи териоториални отстъпки на окупираните от Русия територии.