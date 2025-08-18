Вучич ги нарече терористи, ще наказва протестиращи с цялата сила на държавата (Обзор)

Подпалиха офисите на властта

Терористи, които са организирани от Запада, за да унищожат Сърбия - тези тежки думи изрече по телевизията в неделя сръбският президент Александър Вучич по адрес на своите протестиращи сънародници.

Острата му реакция бе предизвикана от поредния ден, в който сърбите излязоха по улиците на Белград и други градове, скандирайки "Арестувайте Вучич".

Хората искат и освобождаването на всички задържани през последните дни от полицията, която беше пратена от правителството, за да

потуши нарастващото гражданско недоволство

Вместо да получат отговор на исканията си, протестиращите бяха посрещнати от нова доза полицейско насилие и нападки от президента.

"Нашата страна е в сериозна опасност, те застрашават всички наши ценности, нормалния живот, всеки отделен човек", възропта Вучич. Без да представи доказателства, той обяви, че се крои конспирация, чиято крайна цел е установяването на радикален анархо-ляв режим.

"Ако не предприемем по-строги мерки, въпрос на дни е те (протестиращите) да убият някого. Казвам това за историята", заяви президентът.

Дни наред улиците на западната ни съседка са арена на кръвопролития. В пет последователни нощи Белград прати срещу антиправителствените тълпи тежко въоръжени гарнизони от полиция и жандармерия. Те нанасяха удари срещу всеки, дръзнал да се изпречи на пътя им. В социалните мрежи се появиха и кадри на лица, смятани за близки до президента провокатори, които нагнетяват обстановката и предизвикват още сблъсъци с униформените.

Това доведе до сериозни обвинения и критики към властите, че прибягват до

прекомерна сила и произволни задържания

В събота гражданското недоволство ескалира до такава степен, че бяха подпалени офисите на управляващата Сръбска прогресивна партия и на нейната коалиционна партньорка - Сръбската радикална партия в градчето Валево, разположено югозападно от столицата.

По същото време във втория по големина Нови Сад протестиращите замеряха със стъклени бутилки и заря полицията, която от своя страна използва сълзотворен газ.

Вучич не уточни какъв ще бъде отговорът на режима му. Но каза, че ще бъде даден в рамките на една седмица, като отхвърли възможността за въвеждане на извънредно положение.

"Ще използваме всичко, с което разполагаме, за да възстановим мира и реда в страната", подчерта той.

Сърбия се тресе от масови протести вече 9 месеца. Доскоро обаче те бяха мирни. Започнаха, след като бетонна конструкция се срути на жп гара в северната част на Сърбия, отнемайки живота на 16 души.

Мнозина обвиниха за трагедията ширещата се корупция в институции, които отговарят за държавните инфраструктурни проекти, довела според тях до лошо качество на ремонтните дейности.