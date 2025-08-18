ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Хамас" одобри последното предложение за прекратяване на огъня в Газа

1744
"Хамас" одобри последното предложение за прекратяване на огъня в Газа СНИМКА: Pixabay

Палестинската групировка "Хамас" е информирала посредниците, че одобрява последното предложение за прекратяване на огъня в Газа, съобщи за Ройтерс представител на групата, предаде БТА.

Той не предостави повече подробности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

