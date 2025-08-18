"Хамас" одобри последното предложение за прекратяване на огъня в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Палестинската групировка "Хамас" е информирала посредниците, че одобрява последното предложение за прекратяване на огъня в Газа, съобщи за Ройтерс представител на групата, предаде БТА.

Той не предостави повече подробности.