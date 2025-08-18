Буря на сатаната удари плажове в Южна Испания, туристи с паник атаки

Природният феномен е известен с рязък скок на градусите и силни ветрове

Рядко метеорологично явление, познато като Бурята на сатаната, връхлетя плажове в Гранада, Южна Испания, и уплаши много летовници, съобщи “Дейли Мейл”.

Характерно за този природен феномен е внезапното повишаване на температурата на въздуха, както и ветрове със сила почти колкото ураган. “Вятърът беше изключително горещ, напомняше на този от пустинята Сахара. Той събаряше контейнери и издухваше всичко към морето. Деца и възрастни получаваха паник атаки”, коментира туристка, хваната в капана на бурята.

На кадри в социалните мрежи се вижда как по китни крайбрежни ивици цари разруха - разпръснати чадъри и шезлонги се търкалят по земята, докато туристи и местни жители отчаяно се опитват да намерят подслон, прикривайки лицата си с ръце заради пясъчната буря. “Не си спомням да съм виждал толкова бърза промяна на времето за толкова кратък период”, каза местен жител на един от засегнатите курорти.

Съобщава се, че най-малко петима души са били спасени в неделя, след като не са могли да излязат от водата, тъй като техните надуваеми лодки и лонгбордове са били завлечени в морето. Две торнада и водни смерчове са се образували по време на Бурята на сатаната, която порази курорти като Мотрил и Алмунекар в Гранада. Мотрил беше едно от най-засегнатите места - кадри от щетите показват как басейн от стъклопласт се е откъснал от покрива на жилищен блок и е паднал на земята.

От испанската метеорологична агенция Aemet посочиха, че температурите са се повишили бързо до 40°C, като са били придружени от много силни пориви на вятъра, достигащи близо 90 км/час.

Докато подобни метеорологични явления отшумявaт за часове, пожарите в Испания мъчат от дни огнеборците. Жертвите на огнената стихия са вече 4, след като в област Кастилия и Леон, Северозападна Испания, пожарникар загина при преобръщане на камион, превозващ вода за гасене. Само за последните дни над 7000 хектара площ изгоряха в Испания, а общо от началото на годината засегнатата от пожарите територия е вече 157 хил. хектара, сочат данни на Европейската информационна система за горски пожари. Премиерът Педро Санчес, който в неделя мобилизира още 500 военни към вече изпратените 1400, определи текущите операции на службите като “вероятно най-голямата мобилизация на европейска гражданска защита в историята”.

В Португалия също загинаха двама пожарникари, а други трима души се борят за живота си, след като превозното им средство излезе от пътя и падна в дере. Съобщава се за ранен пожарникар, който е бил транспортиран с хеликоптер.