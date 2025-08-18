Сибига: Не признаваме загубата на територии и исканията за ограничения на армията (Обновена)

Украйна не признава загубата на каквито и да било територии и исканията за намаляване на армията, заяви външният министър на страната Андрий Сибига на пресконференция в Киев преди срещата между Владимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп, насрочена за днес, предаде ТАСС, зитирана от БТА.

"Позицията на Украйна по отношение на териториалните отстъпки остава непроменена. Зеленски излезе със силни позиции, съгласувани със съюзниците му. [...] Съществува Конституцията на Украйна, която дава всички отговори. И още едно от основните неприемливи за нас неща - никакви ограничения за нашата армия", каза Сибига, отговаряйки на журналистически въпроси.

Външният министър на Украйна каза още, че днешната среща между Зеленски и Тръмп е "изключително важна, решаваща, както и моментът, в който се намираме".

По-рано вестник "Ню Йорк Таймс" съобщи, позовавайки се на свои източници, че след срещата си с руския президент Владимир Путин Тръмп е предложил на европейските лидери мирен план, който предвижда Украйна да отстъпи цялата територия на Донбас на Русия, включително и районите, които все още не са освободени от руските сили. В замяна на това уж щяло да има прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия и гаранции за сигурността - както за Киев, така и за Европа. По-късно Ройтерс съобщи, че в телефонен разговор с Тръмп след срещата му с Путин Зеленски е казал, че е невъзможно Украйна да отстъпи цялата територия на Донбас на Русия.

Сибига заяви, че специфичните характеристики на бъдещите гаранции за сигурност на Украйна се разработват на ниво съветници по националната сигурност на Украйна и партньорски страни.

Ръководителят на украинската дипломация подчерта, че гаранциите за сигурността на Украйна трябва да са ефективни.

"Вече натрупахме достатъчно горчив опит и дипломатически рани, затова ясно разбираме параметрите на тези бъдещи гаранции за сигурност", каза министърът.

Според Сибига фактът, че терминът "гаранции" вече се използва на това ниво, говори за известен напредък.

"Няма да навлизам в детайли, защото днешната среща (във Вашингтон) е твърде важна. Единственото нещо, което мога да ви кажа, е че на ниво съветници по националната сигурност тече активна работа в тази насока - съдържанието и характерните особеност на гаранциите за сигурност за Украйна се разработват", изтъкна Сибига.

Според Сибига друг компонент от гаранциите за сигурност е Украйна да стане по-самостоятелна, за да не зависи от партньорите си за ключови доставки за нуждите на фронта и отбраната.