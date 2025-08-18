ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха мъж, глътнал 100 капсули кокаин в опит да ги вкара в Гърция

Служители на гръцката Дирекция за борба с организираната престъпност арестуваха мъж заради опит да внесе един килограм кокаин, разпределен в 100 капсули, които той бил погълнал, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", като се позова на гръцката полиция.

Мъжът е задържан на международното летище в Атина, където задържаният, който е бразилец, пристигнал тази сутрин с полет от Франция. От полицията информираха, че при ареста служителите са иззели общо един килограм кокаин, като тежестта на всяка от погълнатите капсули е била близо 10 грама, пише БТА.

Гръцките власти уточниха, че наркотикът е бил 90 процента чист.

Очаква се заподозряното лице да се яви пред прокурор. 

