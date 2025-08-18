Изписаха сръбският министър Дарко Глишич, който получи инсулт в телевизионен ефир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изписаха от болницата министърът на публичните инвестиции на Сърбия Дарко Глишич, който претърпя инсулт на 5 август по време телевизионно предаване, съобщават сръбските медии.

"Вече съм добре, благодаря за подкрепата!", каза той при изписването си.

„Нашият Дарко напуска болницата. След месец ще се върне към обичайните си задължения. Благодаря на всички, които се погрижиха за него“, каза Вучич и публикува в своя профил в Инстаграм снимка с Глишич, пише БТА.

По-рано този месец министърът се почувства зле и не можа да довърши интервюто с водещите на телевизия Пинк за антиправителствените протести.

Журналистите прекъснаха ефира, а Дарко Глишич бе откаран в Спешното отделение и след като бе диагностициран с тежък инсулт, бе опериран по спешност.