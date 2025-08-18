ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Подозират румънец в сексуално насилие над 6-годишн...

Палестинското здравно министерство: Над 62 000 са загинали във войната в Газа

Най-малко 60 души са били убити през последните 24 часа в Газа Снимка: Ройтерс

Палестинското министерство на здравеопазването заяви днес, че повече от 62 000 палестинци са били убити в 22-месечната война в Газа, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Най-малко 60 души са били убити през последните 24 часа, с което броят на убитите във войната между Израел и "Хамас", започнала на 7 октомври 2023 г., достигна 62 004 души. Ранените са вече над 156 230, се казва в съобщението.

Министерството на здравеопазването съобщи, че 1965 души са били убити, докато са били близо до конвои с хуманитарна помощ или до местата за раздаване на помощи. Най-малко седем палестинци са били убити, докато са се опитвали да се доберат до помощи днес сутринта.

Министерството не разграничава цивилни и бойци при преброяването на жертвите. ООН и независими експерти смятат неговите данни за най-надеждното преброяване на жертвите. 

Израел оспорва тези данни, но не е представил свой собствен отчет за жертвите.

