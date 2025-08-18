Евакуираха "Таймс Скуеър" в Ню Йорк заради подозрителен пакет

"Таймс Скуеър" в Ню Йорк беше евакуирана, след като органите на реда откриха подозрителен пакет пред участък на полицейското управление на Ню Йорк, съобщи говорител по телефона пред Newsweek в понеделник.
Офицери са се отзовали на сигнал на телефон 911 за подозрителен пакет, получен около 10:32 сутринта в района на Уест 43-та улица и Седмо авеню.
Районът е евакуиран заради продължаващото разследване.
Според говорителя, на място се намира екип за обезвреждане на бомби, който проверява подозрителния пакет.
Полицията е инструктирала хората да избягват района, докато разследването продължава.
„Очаквайте присъствие на аварийни превозни средства и забавяния в околните райони", заявиха от полицията в "Екс".
Към момента не са извършени арести.