Нова катастрофа с тир край Телиш, където загина Си...

Евакуираха "Таймс Скуеър" в Ню Йорк заради подозрителен пакет

"Таймс Скуеър" СНИМКА: Pixabay

"Таймс Скуеър" в Ню Йорк беше евакуирана, след като органите на реда откриха подозрителен пакет пред участък на полицейското управление на Ню Йорк, съобщи говорител по телефона пред Newsweek в понеделник.

Офицери са се отзовали на сигнал на телефон 911 за подозрителен пакет, получен около 10:32 сутринта в района на Уест 43-та улица и Седмо авеню.

Районът е евакуиран заради продължаващото разследване.

Според говорителя, на място се намира екип за обезвреждане на бомби, който проверява подозрителния пакет.

Полицията е инструктирала хората да избягват района, докато разследването продължава.

„Очаквайте присъствие на аварийни превозни средства и забавяния в околните райони", заявиха от полицията в "Екс".

Към момента не са извършени арести.

